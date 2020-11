Les mesures "2e vague" de Crest

Les élus mettent en place des mesures pour répondre aux attentes des citoyens.

Pour faire face à cette deuxième vague de l’épidémie de la COVID 19, les élus se mobilisent pour s’adapter, protéger les initiatives et permettre une vie dans des conditions les plus sereines possibles.

Afin de permettre à un maximum de gens d’accéder aux tests, et à la demande des professions de santé, la mairie ouvre la salle Coloriage pour des tests PCR et antigéniques réalisés par des infirmiers libéraux et des pharmaciens à partir de lundi 9 novembre, de 14h à 16h, du lundi au vendredi. Les délais de résultats seront identiques à ceux faits en laboratoire et de 30 min pour l’antigénique. Une ligne téléphonique est dédiée à la prise de rendez-vous mais il n’est pas obligatoire. Ce centre sera ouvert à tous les habitants du bassin crestois...

Article publié dans Le Crestois du 6 novembre 2020