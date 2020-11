Consommons local et sauvons nos commerces

À Crest, les commerces locaux sont en crise. Ils se battent pour survivre et demandent que les clients pensent à eux.

Que seraient nos villes sans leurs rues marchandes ? Que seraient nos villes sans ce lien indéfectible entre le commerçant de proximité et le client? Que seraient nos villes sans les illuminations de Noël, les décorations des fêtes qui rythment l’année? Ce sont des visages fatigués par les nuits blanches qu’affichent les commerçants locaux qui se démènent pour sauver leur activité professionnelle.

« Ce n’est pas seulement notre outil de travail, mais presque un enfant supplémentaire à gérer » affirment certains qui passent plus de temps dans leur boutique que dans leur famille. Certains sont prêts à ouvrir encore plus si besoin est, pour permettre les achats de Noël. C’est un investissement d’une vie pour ceux qui ont tout mis dans leur projet de commerce. La seule solution est de penser à eux, d’attendre peut-être, pour faire ses courses et de ne pas se précipiter sur les sites internet…

Article publié dans Le Crestois du 6 novembre 2020