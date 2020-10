Les populations de loups en augmentation

De plus en plus d'attaques et d'observations permettent d'affirmer que le loup est de plus en plus implanté sur le territoire drômois.

Le Comité Départemental Loup s'est réuni le 30 septembre pour faire un bilan des attaques de troupeaux. Le communiqué de la préfecture signale une augmentation des moyens de protection et constate que « les chiffres des attaques sont en hausse par rapport à l'année dernière à la même période », en ajoutant que « ceci confirme l'expansion du loup dans notre département, avec des territoires nouveaux concernés ».

Le président de la Fédération de la Chasse Drômoise, Rémi Gandy, nous confirme ce constat. Les signalements par les promeneurs et chasseurs ne laissent pas de doute sur sa présence en forte augmentation...

Article publié dans Le Crestois du 23 octobre 2020