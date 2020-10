La MJC Nini Chaize, au plus proche des jeunes

Le secteur jeune de la MJC Centre Social d'Aouste ouvre en grand ses portes aux jeunes, d'Aouste à Saillans.

Laure, Alice et Guillaume sont animateurs au secteur jeune, et ils débordent d'idées pour proposer des ateliers de discussion et d'échanges pour les 14-17 ans. À Aouste, c'est le Bocal, à Saillans c'est l'Atelier jeune.

Le Bocal est accueillant avec son coin salon détente. L'Atelier est à la place de l'ancien gîte communal, en descendant vers la Drôme. Lui aussi a été aménagé par les jeunes. Chaque lieu est destiné à recevoir les ados, pendant les heures de permanence ou sur rendezvous. C'est un accueil informel pour se retrouver. Ils sont accompagnés sur un projet, ont la possibilité de discuter avec un adulte de confiance ou peuvent tout simplement jouer ou lire. C'est une vraie boîte à outils pour mettre en place des dispositifs pour accompagner les jeunes...

Article publié dans Le Crestois du 16 octobre 2020