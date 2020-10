Le salon de la basse-cour

Le président, Serge Dépit, ne se laisse pas entraîner dans la morosité et organise l’événement les 10 et 11 octobre à Crest.

Serge Dépit fait des concours depuis plus de trente-cinq ans. Alors l'organisation du Salon Régional à Crest depuis plus de 25 ans, est rodée et tout est prévu.

Dans la salle des Moulinages, les 850 animaux seront soigneusement installés et chouchoutés. Les canards seront sous le patio, en extérieur. Dans la salle Coloriage, le deuxième salon d'artisans et producteurs permettra de découvrir, ou de redécouvrir, les bons produits locaux et l'artisanat local...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 9 octobre 2020