Tag sur la chapelle des Cordeliers

La rencontre de l’art moderne et des monuments historiques n’est pas une réussite. La Chapelle des Cordeliers, en pleins travaux, vient d’être dégradée.

La stupeur, l’interrogation et la recherche d’un intérêt à venir inscrire des grandes lettres colorées de noir, blanc et rouge sur une façade en pleins travaux se dessinent sur les visages des bénévoles de la Société des amis du Vieux Crest et des environs...

Article publié dans Le Crestois du 2 octobre 2020