Eh bien voilà, les arches sont posées…

Il fallait être patient et attendre sagement, le casque sur la tête et le masque sur le visage, pour voir l’arrivée des arches et leur pose au pont Mistral de Crest, ce mardi 29 septembre.

Voilà deux ans qu’on en entend parler, à force, on n’y croyait plus ! Eh bien si, les voilà, les trois arches de soutien de la passerelle du pont Frédéric Mistral ! Et maintenant, la date de livraison est annoncée début 202. Mais comme cette passerelle occupe bien les Crestois, il ne faut vendre la peau du métal de la passerelle avant de l’avoir vu posée !

Le transport exceptionnel qui a apporté les arches en a surpris plus d’un...

Article publié dans Le Crestois du 2 octobre 2020