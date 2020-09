La réhabilitation de la Prairie inquiète des résidents

À Crest, aux HLM de La Prairie, les loyers devraient augmenter, et certains résidents vont perdre une pièce avec l’installation d’ascenseurs.

En ce début de soirée ensoleillée, une petite foule se rassemble au pied du bâtiment B de la résidence La Prairie le vendredi 18 septembre. Elle est venue accueillir une délégation de Drôme Aménagement Habitat (DAH), bailleur social et propriétaire de ces logements sociaux bâtis dans les années 1960. Objectif de la rencontre : présenter aux résidents le projet de réhabilitation de trois bâtiments sur les quatre que compte la résidence.

Un projet qui concerne 48 logements (sur 102), et dont le coût avoisinera les 2,3 millions d’euros. Dans ce projet, un volet en particulier suscite l’inquiétude des habitants : l’installation d’ascenseurs dans les bâtiments B et C. Outre qu’elles entraîneront une hausse des loyers pour les résidents des étages supérieurs, ces installations vont empiéter sur huit appartements, qui passeront de 3 à 2 pièces, afin de laisser la place aux ascenseurs...

Article publié dans Le Crestois du 25 septembre 2020

