Un maire dans la continuité

Présentation de Claude D’Hérouville, nouveau maire de Vaunaveys-la-Rochette.

Claude D’Hérouville était le premier adjoint d’Éric Chareyre, le maire sortant. Quand ce dernier a annoncé son départ, « c’était une évidence, je connaissais la commune par coeur » explique le nouvel édile. Ce Vaunaveyssien de grande famille compte un arrière-arrière-arrière grand oncle qui a été maire, c’est génétique !

Claude D’Hérouville est modeste ; il respire l’humilité et la simplicité et met un point d’honneur à écouter et se rapprocher des habitants. Car il les connaît par coeur, et le monde rural est un vrai écrin pour lui. Adolescent, il travaillait dans la ferme Mandaroux dans les champs...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 18 septembre 2020