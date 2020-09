Rien n’arrête la Saint-Ferréol

Organisée le contexte sanitaire, la Saint-Ferréol se déroulera du vendredi 18 au lundi 21 septembre. N’oubliez pas votre masque, son port sera obligatoire.

Rassurez-vous ! La traditionnelle fête de la Saint- Ferréol aura bien lieu cette année. Le comité des fêtes de Crest a souhaité « partir en croisade contre le Covid 19 en maintenant les festivités ». La ville de Crest célébrera donc, une année de plus, son Saint-Patron.

Mercredi 9 septembre, nous avons reçu, à la rédaction, la présidente du comité des fêtes, Monique Dulaquais. « On voulait égayer cette morosité ambiante mais, surtout, on tenait à faire travailler les forains, artificiers, musiciens et le traiteur qui s’occupe du repas défarde. Ils en ont bien besoin »...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 11 septembre 2020