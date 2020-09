Une rentrée masquée et inédite

La rentrée 2020 entrera dans l'histoire et chaque école a dû s’adapter afin de rendre ce moment le plus naturel possible pour les élèves.

Depuis la création de l'Éducation Nationale, l'école a vécu de grands moments et cette rentrée 2020 fera désormais partie des livres d'histoire !

Dans notre reportage à lire ci-dessous, suivez cette rentrée dans les maternelles, les écoles élémentaires, collèges et lycées, les cantines.. Découvrez les nouveaux chefs d'établissements, les travaux à Armorin et les consignes du ministre...

Article publié dans Le Crestois du 4 septembre 2020