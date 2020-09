Une navette pour la gare TGV

En route pour Paris, au départ de Crest, avec la nouvelle navette mise en place par la Région !

Comme le disait le vice-président régional en charge des transports scolaires et interurbains, Paul Vidal, la ruralité est au centre des intérêts de la Région AURA. Avec cette navette, c’est encore une démarche vers les citoyens qui est mise en place.

Les demandes conjointes des intercommunalités du territoire (CCVD et CCCPS), des mairies de Livron, Loriol, Allex et Crest ont permis de monter un projet global et sur un territoire sans frontière.

De plus, initialement prévue pour septembre 2021, la navette est en service depuis le mardi de la rentrée. L’arrêt est devant la gare. Deux navettes par jours sont programmées dans lesquelles, même s’il est plus prudent de réserver, l’accès est libre et adapté aux personnes à mobilité réduite, jusqu’à huit passagers, et la troisième est sur réservation uniquement, en fin de journée. Les horaires sont calqués sur les horaires de TGV pour Paris !

Autour de Paul Vidal, les conseillers régionaux, Didier Claude Blanc et Claude Aurias, ont poussé le projet. Denis Benoit, président de la CCCPS, disait la satisfaction de l’aboutissement de ce projet, comme Hervé Mariton, maire de Crest.

Ce style de déplacement collectif est un des fers de lance de la Région dans le cadre de la mobilité, comme l’amélioration des carburants qui vise de plus en plus vers des alternatives aux énergies fossiles.

Réservations: 04 28 61 26 26

Renseignements: www.auvergnerhonealpes. fr

Article publié dans Le Crestois du 4 septembre 2020