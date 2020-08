Chasseurs et éleveurs défilent contre l'Aspas

Près d'un millier de personnes ont manifesté contre les «Réserves de vie sauvage » de l'association crestoise de protection de l'environnement.

Voilà longtemps qu'on n’avait pas vu tant de monde réuni sur le Champ de Mars. Le vendredi 21 août, chasseurs, éleveurs, agriculteurs, élus et autres syndicats agricoles ont répondu à l'appel à manifester lancé à la mi-août contre l'Aspas (Association de protection des animaux sauvages). L'association des éleveurs et bergers du Vercors, la Fédération départementale ovine (FDO26), l'ACCA de Léoncel et l'association Iloupdev (hostile à la présence du loup) avaient lancé l'appel à manifestation pour protester contre les activités de l'Aspas, et en particulier contre sa politique d'acquisition de foncier forestier. Des terrains sur lesquels l'association environnementaliste expérimente des réserves naturelles à très haut niveau de protection...

Article publié dans Le Crestois du 28 août 2020