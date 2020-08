Les réserves de l’Aspas mobilisent chasseurs et éleveurs

Des opposants à l’association de protection de la nature vont manifester à Crest.

Un spectacle assez inhabituel va se dérouler à Crest le vendredi 21 août. Un mélange de chasseurs, d’agriculteurs et d’opposants à la présence du loup va défiler dans les rues de la cité des Arnaud, avant de se rendre devant le siège crestois de l’Association de Protection des Animaux Sauvages (Aspas). On savait que les associations de défense de l’environnement avaient peu d’atomes crochus avec le monde de la chasse et certains syndicats agricoles. Mais pas de là à ce que ces derniers en viennent à défiler sous les fenêtres d’une petite association crestoise...

Article publié dans Le Crestois du 21 août 2020