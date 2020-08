Loïc Morel : « La 3CPS et la CCVD se réuniront »

Loïc Morel n’a pas sa langue dans sa poche. Élu avec 100% des suffrages exprimés, le 15 mars dernier, le nouveau maire de Félines-sur-Rimandoule a bien le droit d’user de sa liberté de ton et de s’exprimer au nom de sa commune.

Et sa voix peut désormais porter plus loin : il vient d’être désigné 4e vice-président de la Communauté de Communes du Val de Drôme (CCVD), en charge du dossier clé de l’aménagement du territoire.

Originaire de Pont-de-Barret, ce comptable de formation, âgé de 42 ans, est tombé dans le bain de la politique locale en 2008, sous la houlette de l’ancien maire de Félines, Patrick Cuer. Et depuis ce temps là, c’est un concours de circonstances qui a fini par le mener sur le fauteuil de maire. « J’ai mis le doigt dedans et ça m’a plu ; donc, je continue », explique-t-il simplement.

En 2011, suite à un désaccord au sein du Conseil municipal, Patrick Cuer démissionne. Gérard Triaire le remplace aussitôt, et nomme Loïc Morel au poste de premier adjoint. Un poste qu’il conservera jusqu’au décès de Monsieur Triaire, en novembre 2018. Après ce tragique évènement, le Conseil municipal nomme Loïc Morel maire de Félines.

En 2020, c’est cette fois-ci en son nom propre qu’il propose sa candidature aux citoyens de Félines. On connait le résultat. Lui-même surpris par son score aux allures soviétiques, Loïc Morel a la victoire modeste et voit dans l’abstention (20%) l’expression de désaccords avec sa gestion municipale : « J’ai pris des décisions qui n’ont pas plu à tout le monde et je m’attendais à ce que des gens me signalent leur antipathie. »

Le nouveau maire de Félines nous a reçus en mairie, le lundi 10 août. L’occasion d’aborder les dossiers posés sur son bureau de maire, et notamment le "point noir" du regroupement pédagogique intercommunal (RPI). Et de préciser les ambitions de son mandat de vice-président à la CCVD. L’occasion aussi de commenter l’actualité agitée des intercommunalités de la vallée, et d’évoquer la question qui agite le microcosme politique local : celle de la possible fusion entre la CCVD et la Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans (3PCS)...

Article publié dans Le Crestois du 21 août 2020