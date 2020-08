Le futur marais des Freydières

Des décennies d’exploitation commerciale des graviers de la Drôme ont fait naître le lac des Freydières entre Grâne et Allex. Aujourd’hui protégé, il menace pourtant de faire dévier le lit de la Drôme. Il va être en parti comblé et transformé en marais.

L’agrion de Mercure nous atteste par sa présence que le site du lac des Freydières, en aval de Grâne, est de bonne qualité pour la faune et la flore. Cette libellule n’est pas la seule à s’y sentir bien ; elle partage l’espace avec le castor, la loutre d’Europe, dans les airs avec le faucon hobereau, le petit gravelot, le martin-pêcheur, dans l’eau avec l’apron du Rhône, le blageon et le toxostome. Et sur terre, des espèces méditerranéennes comme le crise de Montpellier, le micrope dressé et la langue de serpent prolifèrent.

Pourtant, ce lac n’aurait jamais dû exister si l’homme n’avait pas décidé d’exploiter les ressources de la rivière...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 21 août 2020

À lire sur le même sujet : la tribune de Philippe Gasparini