Le COVID n’arrête pas les Médiévales !

Les 25, 26, et 27 août à Crest, de la fauconnerie, du spectacle équestre, des spectacles et de la musique.

Au même titre que la pluie n’arrête pas le pèlerin, la crise sanitaire n’a pas eu raison des fêtes Médiévales. La ville n’a pas cessé de trouver des solutions pour proposer des animations durant cette période compliquée. Adapté et festif, chaque évènement a été repensé et a eu lieu, horsmis les nuits folkloriques. Après l’intimité du "Zèbre sous les platanes", les deux dates "d’Opéra et Châteaux", le festival de musiques sacrées maintenu plus léger, la fête de la musique pensée plus modeste, les marchés sous le masque… ce sont les fêtes Médiévales qui sont revues et corrigées.

Cette année 2020, prévues d’abord pour Pentecôte puis reportées dans leur intégralité, elles se dérouleront finalement sur trois soirées, "les nuits Médiévales", les 25, 26 et 27 août et seront gratuites.

Cette version proposera de la fauconnerie, du spectacle équestre, des spectacles et de la musique. Le Champ de Mars semble adapté pour recevoir au moins 400 personnes, à distance. Gradins et chaises permettront de profiter pleinement de tous les spectacles installés dans une arène. Aux jardins de la Tour, l’aménagement sympathique est prévu pour environ 110 spectateurs, et l’Eglise Saint Sauveur peut accueillir jusqu’à 165 personnes.

Voici le programme :

Article publié dans Le Crestois du 21 août 2020