« On veut que tout le monde arrive à vivre ensemble »

Élu maire de Saillans le 15 mars au terme d’un scrutin serré et d’une campagne crispée, François Brocard n’aura pas non plus la chance de connaître un début de mandature apaisé...

Crise sanitaire liée au Covid-19, tensions parfois vives au sein de la population saillansonne, problèmes de sécurité sur les bords de Drôme, situation explosive à la Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans (3CPS), opposition municipale particulièrement active, et tout récemment, démission de Marie-Christine Casals, sa désormais ex-première adjointe... Un enchaînement de péripéties et de déconvenues qui ne paraît pas pour autant faire paniquer le nouveau maire de Saillans, qui ne semble que rarement se départir de son flegme et de sa retenue.

Âgé de 58 ans, ce jeune retraité de la SNCF n’est pourtant pas un expert de la chose politique. Initié lors de la dernière campagne électorale, François Brocard n’avait d’ailleurs pas pour projet de devenir maire de son village natal. Et à l’en croire, c’est presque un hasard s’il a été amené à prendre les rênes de la liste "Saillans, un avenir en commun", attelage hétéroclite constitué d’opposants à l’équipe sortante, aux côtés son binôme, Marie-Christine Casals. Une équipe qui s’est démenée depuis l’automne 2019 pour prendre la place de l’équipe sortante et clôre « l’expérience participative » qui a mis la commune sous le feu des projecteurs depuis 2014.

Le nouveau maire nous a reçu en mairie, le lundi 3 août, pour évoquer ce début de mandat « chaotique », selon ses propres termes, et aborder les projets qu’il espère mener avec la nouvelle majorité d’ici le terme de la mandature...

Article publié dans Le Crestois du 7 août 2020