Organisateur de marché, un vrai métier

Éric Lizaga est employé par une société de gestion des marchés avec laquelle travaille la ville. C’est un vrai métier avec ses droits et ses devoirs.

Le marché a pris une réelle place dans les habitudes des consommateurs avec la crise sanitaire. Toutefois, même en temps "normal", un marché ne se crée pas en claquant des doigts ! Pour faciliter l’organisation, à Crest, par exemple, la ville loue l’espace public pendant le temps du marché à une société de gestion. C’est un Fermage. La société, selon les directives et le choix de la ville, organise ensuite les marchés.

Éric est placier-régisseur, c’est lui qui organise tout. Il travaille sur une nouvelle idée de marché un an à l’avance... Les élus, la commission des marchés, un représentant des exposants et lui travaillent sur les critères à retenir selon le thème et les choix...

Article publié dans Le Crestois du 31 juillet 2020