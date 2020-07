Promenons nous dans les bois... sur la voie verte

Inaugurée il y a quelques jours, elle traverse la forêt de Saoû, du Pertuis à l'Auberge des Dauphins.

Les élus du département de la Drôme ont accordé une importance particulière à l'inauguration de la Voie Verte qui, désormais, traverse la forêt de Saoû, du Pertuis à l'Auberge des Dauphins, future Maison de Site.

Au cours de son discours, la présidente, Marie-Pierre Mouton, rappelait les circonstances par lesquelles les 2500 hectares de la forêt furent rachetés par le Département. Il y eut ensuite la décision de réhabiliter l'hôtel-restaurant du milliardaire Maurice Burrus, inauguré en 1930, pour en faire une Maison de Site dédiée à la présentation d'un des plus beaux "sites naturels" de la Drôme, voire de France, sanctuaire incomparable de la biodiversité.

Pour un département qui gère neuf Espaces Naturels Sensibles (ENS) et en accompagne vingt-deux autres locaux, la démarche a du sens et de l'utilité. Elle inclut l'aménagement des accès du site et des chemins pour le parcourir...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 31 juillet 2020

À lire sur le même sujet : Quel bilan en un siècle pour la forêt de Saoû ?