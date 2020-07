Suivez le doigt et profitez de "Aux Petits Bonheurs"

Le doigt montre la direction, il suffit de regarder l’exposition en plein air à Crest.

Même si les enfants apprennent à ne pas montrer du doigt, pour une fois, c’est bien! De grandes affiches en bordure de route indiquent la direction et les affiches ne sont pas au bout du doigt. Si le proverbe chinois dit : « Quand le sage désigne la lune, l’idiot regarde le bout du doigt », là, regardez les murs, les façades. Le long de la médiathèque, les affiches n’auront échappé à personne.

Par contre, au-dessus d’un compteur électrique, derrière des voitures garées, dans une ruelle ou au coeur d’un lotissement, il faut fouiner, les chercher… et regarder la direction que donne le doigt ! C’est original en cette période où il est difficile de visiter des espaces clos.

Alors, Éric Aubert, directeur du service Culture de la ville, a eu cette idée lumineuse et originale. C’est l’occasion de découvrir des coins retirés, de s’arrêter le temps de se poser la quetion, d’y répondre et d’imaginer le message de l’artiste. Ils sont quinze à avoir dessiné, écrit, à s’être exprimé, alors il y a de quoi faire lors de la balade à la fraîcheur de la soirée, d’une course pendant laquelle on ne prend pas le temps de se poser ou, justement, un temps que l’on laisse au temps pour partir à la recherche de la quatorzième ou quinzième affiche qui manque encore dans la découverte.

Prenez votre temps, l’exposition va durer jusqu’au 15 septembre et, surtout, ne les détériorez pas, il en faut pour tout le monde !

Corinne Lodier

Article publié dans Le Crestois du 24 juillet 2020