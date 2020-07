Fêtes de l’été et Covid 19... Quelles conséquences ?

Fêtes annulées, reportées ou en petite jauge, cet été est bien perturbé pour les amateurs de sport, de culture et de musique.

Vous aviez l'habitude de lire, dans les pages Mag de votre journal préféré, les dates des soirées, les annonces de festivals, les rencontres sportives et les animations estivales. Cette année, elles sont bien pauvres en information. Souvenons-nous et attendons patiemment 2021, ou profitons des mini-festivals que quelques bénévoles volontaires et enthousiastes ont remanié pour combler ce besoin de fêtes.

SE SOUVENIR, EN ATTENDANT 2021

Les mesures sanitaires sont très compliquées à respecter lors des animations et festivals. Le coude à coude sur les pistes de danse, la buvette à un mètre des uns des autres, sans parler du port du masque... Pour limiter les risques de propagation du Covid 19, de nombreuses associations ont jeté l'éponge. «Pas de bisous, d'accolades,d'embrassades, le plaisir de se retrouver sur la place du village, partager un temps de loisir, de culture et de sport », les présidents d'associations sont déçus mais, de l'avis général, « Il faut se rendre à l'évidence et ne pas prendre de risque face à ce virus, ni pour nous ni pour les participants ».

Voici un tour d'horizon des événements maintenus ou annulés dans notre vallée...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 24 juillet 2020