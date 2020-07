Le moment de resserrer les liens

Les trois exécutifs intercommunaux sont en phase pour travailler ensemble.

Ils sont trois : Jean Serret, président de la Communauté de Communes du Val de Drôme (CCVD) mais aussi conseiller départemental ; Denis Benoît, président de la Communauté de Communes de Crest et du Pays de Saillans (3CPS) ; et Alain Matheron, conseiller municipal de Lus la Croix Haute, ancien conseiller général et président renouvelé de la Communauté de Communes du Diois (CCD).

Jean Serret, longiligne, un peu sévère avec sa barbe ; je me suis toujours demandé si ceux à qui il a mis un zéro en maths, sa discipline comme professeur, votaient pour lui. Grand amateur de cheval dans de larges espaces. Il se dit qu’il aurait aimé nager au milieu des dauphins. Il est l’homme du propos net. Ce qu’il a à dire, il le dit.

Denis Benoît, un peu plus jeune, grand marcheur, à l’occasion amateur de canoë. Dans la discussion, toujours un peu sur la réserve, écoutant beaucoup. Mais les fortes convictions sont là.

Alain Matheron, un peu plus expansif que les deux précédents, les cheveux ondoyants désormais bien blancs qui partent volontiers en tous sens : il me revient une conversation avec lui sur les transports publics départementaux. Le gaillard connaissait son dossier...

Article publié dans Le Crestois du 24 juillet 2020