La descente à la Druise interdite

Le maire d’Omblèze, Gilbert Pourret, a pris un arrêté municipal en date du lundi 20 juillet pour interdire la descente à la chute de la Druise.

La descente à la Druise est de plus en plus fréquentée par des promeneurs peu prudents et le nombre d'accidents est impressionnant ! Le 14 juillet, Gilbert Pourret, le maire d’Omblèze, s'est rendu sur le parking : « Les gens descendent en tongs ; j'ai même vu un jeune couple avec un bébé de quatre ou cinq mois sur le ventre de la maman. Les panneaux indiquent la dangerosité du site, mais les gens ne font pas attention. Bilan, en juin, les pompiers ont été appelés onze fois et nous en sommes déjà, au 20 juillet, à au moins dix interventions de l'hélicoptère de secours ».

La mairie a posé des panneaux de prévention, mais ils sont arrachés les uns après les autres. D'ailleurs, il en reste un à poser sur le bureau du maire ! Le maire s'inquiète car la responsabilité de la mairie peut être engagée en cas d’accident. Rappelons que le sentier est en partie communal et, en fin de parcours, privé...

Article publié dans Le Crestois du 24 juillet 2020