Un Contrat de Transition Écologique pour les Intercos

Les collectivités ont désormais six mois pour élaborer un projet concret.

La transition écologique peut-elle être un moteur du développement économique? C'est en tout cas le pari qu'entendent à nouveau relever les Communautés de Communes du Crestois et du Pays de Saillans (3CPS) et du Val de Drôme (CCVD), en engageant avec l'État un Contrat de Transition Écologique (CTE).

Un contrat qui sera préparé pendant les six prochains mois, et qui a été présenté le lundi 5 juillet, au siège aoustois de la 3CPS, en présence d'Hugues Moutouh, le préfet de la Drôme, et de Célia de Lavergne, députée En Marche de la 3e circonscription du département...

Article publié dans Le Crestois du 10 juillet 2020