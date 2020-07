En vert et contre tout ?

"Transitions", la chronique de Vincent Meyer du vendredi 10 juillet 2020.

Tout est bon pour déconsidérer les écologistes : caricatures, mensonges, insultes, procès d’intention, citations tronquées… Les bobos des grandes villes, qui ont les moyens, seraient derrière ces théories fumeuses du retour à la nature, du manger bio, des voitures propres et coûteuses. En se focalisant sur l’environnement, ils négligeraient le social au risque d’allumer de nouvelles colères jaunes. En exigeant l’arrêt du nucléaire, ils feraient la part belle au charbon et aux énergies fossiles grands pourvoyeurs de CO2. Une volée de bois vert! Bref, l’écologie serait trop sérieuse pour être laissée entre les mains de ces sectaires irresponsables, de ces ayatollahs verts, de ces extrémistes de la décroissance. Mais ceux qui urinent contre le vent se retrouvent toujours avec les pieds humides. On parie ?...

Article publié dans Le Crestois du 10 juillet 2020