Le "troisième tour" intercommunal se prépare

Gilles Magnon ne sera pas candidat à la présidence de la 3CPS. Denis Benoit maintient le suspense sur ses intentions...

« Je ne repars pas à la présidence ». C'est par ces quelques mots que Gilles Magnon, président de la Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans (3CPS), a annoncé, le mardi 30 juin, qu'il ne souhaitait pas être candidat à sa succession pour la prochaine mandature. Une annonce qu'il a souhaité faire au côté de Denis Benoit, actuel vice-président aux finances et maire d'Aouste-sur-Sye. Ce dernier a pour sa part assuré que sa décision d'être ou non candidat à la présidence de la 3CPS « n'était pas prise »...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 3 juillet 2020