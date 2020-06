«On ne souhaite pas revivre un mandat pareil»

Denis Benoit souhaite une intercommunalité plus apaisée.

Vice-président aux finances à la Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans (3CPS) et maire d'Aouste-sur-Sye, Denis Benoit espère que le prochain mandat intercommunal sera plus apaisé que le précédent...

Le Crestois : Comment les cinq élus aoustois abordent-ils ce nouveau mandat intercommunal ?

Denis Benoit : Parmi les élus aoustois, il y aura trois nouveaux (Rodène Bodin Casalis, Syvlie Faure, et Frédéric Tron, NDLR) et deux anciens (Philippe Huygue et Denis Benoit, NDLR). Les anciens élus communautaires sont toujours au Conseil municipal, mais n'ont pas souhaité poursuivre au sein de l'intercommunalité, essentiellement parce qu'ils ont trouvé le mandat précédent particulièrement pénible, et son climat peu serein. À la longue, c'est usant...

Interview publiée dans Le Crestois du 26 juin 2020