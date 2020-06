Le bout du tunnel ?

Le second tour des élections municipales aura lieu le dimanche 28 juin, au terme d'une campagne vigoureuse... et interminable.

Quinze semaines au lieu d'une seule. Qui aurait cru, début mars, que l'entredeux tour durerait aussi longtemps ? Initialement prévu le 22 mars, le second tour des élections municipales aura finalement lieu le dimanche 28 juin. Trois mois et demi plus tard que prévu. Et si la plupart des électeurs de la vallée ont désigné leur Conseil municipal à l'issue du premier tour, quelques autres attendent encore, depuis ce lointain dimanche 15 mars, l'organisation d'un second tour...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 26 juin 2020