Ensemble Réinventons Crest perd deux soutiens de poids

Rodolphe Dejour et Alain Curtil ne souhaitent pas soutenir une liste qui leur « fait peur ».

Rodolphe Dejour était troisième sur la liste Réinventons Crest, menée par Samuel Arnaud (PS). Alain Curtil était neuvième. Mais ils ne sont aujourd'hui plus candidats à rien, et ne verront leur nom inscrit sur aucun bulletin de vote lors du second tour des élections municipales crestoises qui se déroulera le dimanche 28 juin...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 19 juin 2020