Lidl à Aouste : c'est encore non...

L'enseigne allemande a de nouveau été retoquée par la Commission Départementale d'Aménagement Commercial.

Décidément, ça ne passe pas. Le géant allemand du hard-discount s'est une nouvelle fois heurté à la réticence des élus locaux, et s'est vu infligé, pour la seconde fois en deux an, un refus de la Commission Départementale d'Aménagement Commercial (CDAC). Réunie le jeudi 11 juin, cette Commission a émis un avis défavorable à l'ouverture d'un supermarché Lidl à Aouste-sur-Sye, route de la Condamine. En mars 2018, la CDAC s'était déjà prononcée à l'unanimité contre le projet. Cette fois-ci, sur les 9 membres présents, 6 ont voté contre, 2 pour, et 1 s'est abstenu...

Article paru dans Le Crestois du 19 juin 2020