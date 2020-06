Réouverture progressive des équipements sportifs communautaires

La 3CPS rouvre progressivement ses équipements sportifs, et ce à compter du 10 juin.

COMMUNIQUÉ :

Dans le cadre de la phase 2 du déconfinement, et en concertation avec les associations du territoire, la Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans rouvre progressivement ses équipements sportifs, et ce à compter du 10 juin.

Vous trouverez ci-dessous la liste détaillée des infrastructures ainsi que le calendrier de réouverture compte tenu du délai nécessaire à la remise en service des équipements concernés après plus de deux mois de fermeture. La réouverture concerne uniquement les clubs et les associations dont les créneaux d’occupation de la saison 2020 ont été validés par la CCCPS...

L’accueil des publics devra respecter strictement les consignes sanitaires en vigueur et la pratique sportive devra se conformer aux protocoles sanitaires élaborés par le ministère des Sports.

À compter du 10 juin :

Salle de tennis de table à Mirabel-et-Blacons

À compter du 11 juin :

Gymnases Armorin et Chareyre (collège Revez-Long) à Crest,

Gymnase de Rif de Blanc à Piégros-La Clastre,

Salle d’escrime à Crest

À compter du 15 juin :

Terrain et club-house de tennis à Crest,

Terrain et club-house de tennis à Aouste-sur-Sye,

Terrain et club-house de tennis à Saillans,

Terrain du football synthétique et terrain annexe à Crest,

Terrain et club-house de football à Saillans,

Boulodrome à Crest,

Dojo à Crest uniquement pour les exercices physiques de santé bien-être et chorégraphiques de mouvements dans la limite de 10 personnes.

À compter du 22 juin :

Terrain et club-house de rugby à Crest,

Terrain de football à Aouste-sur-Sye, Les vestiaires et sanitaires restent fermés jusqu’à nouvel ordre. Leur accès est strictement interdit.

Ouverture reportée pour le Gymnase de Soubeyran et la piscine intercommunale à Crest : Conformément aux décisions prises en Bureau communautaire le 14 mai 2020, la piscine intercommunale à Crest n’ouvrira pas pour la saison estivale 2020. Comme le souligne à nouveau Gilles Magnon, « Nous devons respecter un protocole sanitaire strict et pour une période d’exploitation qui se limiterait tout au plus à 6 semaines ; nous avons décidé de privilégier la raison plutôt que la précipitation. »

Si l’on tient compte de l’augmentation des charges à allouer uniquement pour l’entretien, le nettoyage et la désinfection des bassins, sans compter le recrutement supplémentaire d’un personnel qualifié, le déficit attendrait 115 000 € ce qui correspond à plus de 30% de déficit par rapport à 2019. « Compte tenu des responsabilités qui nous incombent et dans le respect des consignes sanitaires qui nous sont imposées, la liberté de pouvoir se baigner tranquillement en serait réduite. Le protocole, pour rappel, nous permettrait d’accueillir en moyenne 150 personnes par jour sur des créneaux de fréquentation restreints, soit 2 fois moins de baigneurs. Alors qu’en temps normal, nous en accueillons plus de 250 ».

Article publié dans Le Crestois du 19 juin 2020