La banderole qui n'a pas plu à la mairie de Crest

Un Crestois convoqué à la gendarmerie pour une banderole à son balcon.

« E. Macron et les libéraux, on vous attend à la sortie ». Ce sont les mots qui étaient inscrits sur une banderole, étendue au balcon d'un Crestois, juste en face du pont Frédéric Mistral, pendant la durée du confinement. Un message qui a visiblement déplu à la mairie de Crest et a valu à son auteur, suite à un signalement de la police municipale, une convocation à la gendarmerie, le mardi 26 mai...

Article publié dans Le Crestois du 5 juin 2020