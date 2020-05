Election surprise à la mairie de Saoû

Daniel Gilles a annoncé à la surprise générale qu'il ne souhaitait plus prendre le fauteuil de maire. Explications.

Le Conseil Municipal de ce lundi 25 mai a été l’objet d’un coup de théâtre puisque le maire sortant, Daniel Gilles, qui avait constitué sa nouvelle liste et en avait pris la tête pour la conduire à une victoire incontestée et gratifiante, a annoncé sa volonté de n’être, désormais, qu’un simple conseiller municipal et de passer la main...

Article publié dans Le Crestois du 29 mai 2020