Municipales à Crest : le formidable espoir du monde d’après !

Tribune de la liste Ensemble pour Crest du 29 mai 2020

Le résultat du premier tour des élections municipales a marqué le fort désir de changement des Crestoises et des Crestois. Avec 56% des suffrages cumulés de Ensemble pour Crest et Réinventons Crest, le signal est clair : nous sommes à l’aube d’une alternance, et 2020 sera l’année où la gestion de notre municipalité passera dans le 21ème siècle.

UNE CRISE RÉVÉLATRICE

Par respect pour les malades et leurs proches ainsi que pour toutes les personnes que la crise sanitaire a placées dans des situations inédites et souvent compliquées, Ensemble pour Crest est resté discret pendant le confinement.

Nous en profitons d’ailleurs pour adresser de chaleureux remerciements aux soignants, agriculteurs, enseignants, personnels des collectivités, militants associatifs, et toutes les personnes qui, par leur travail salarié ou leur action bénévole, ont permis à la vallée de faire face.

Si, au niveau mondial, cette crise a été révélatrice des dysfonctionnements d’un système global à bout de souffle, elle a surtout eu, très concrètement, un profond impact sur notre vie quotidienne à tous, en créant ou en amplifiant des situations d’isolement et de détresse, tant sociale qu’économique.

Aujourd’hui et plus que jamais, il est urgent de construire dans notre ville un fonctionnement plus écologique, plus solidaire et plus démocratique. Et tellement plus à même de répondre efficacement aux réalités auxquelles nous sommes confrontés !

DÈS DEMAIN, FAISONS FACE AUX DIFFICULTÉS ÉCONOMIQUES EN RENFORÇANT LA SOLIDARITÉ

Parce qu’il y aura l’avant et l’après COVID, cette crise représente un tournant ; il faut la transformer en une opportunité de mieux faire.

L’épreuve que nous traversons a entraîné des situations de détresse économique et d’isolement : l’urgence absolue est donc de recréer du lien entre les habitants et d’instaurer plus d’entraide et une vraie solidarité.

Pour ce faire, une municipalité dispose de plusieurs outils que nous utiliserons de façon immédiate ou à très court terme :

- Instaurer un quotient familial, notamment pour la cantine et le périscolaire. Une mesure qui nous paraît une évidence, mais qui n’a pour autant jamais été appliquée en 25 ans.

- Renforcer l’action du CCAS pour offrir un accueil inconditionnel aux personnes en difficulté et faciliter l’accès aux droits sociaux pour tous.

- Proposer une cellule de soutien pour accueillir les personnes en grande détresse.

- Pérenniser les initiatives prises pendant le confinement pour soutenir l’activité des producteurs locaux en circuits courts, à des prix accessibles à tous.

- En lien avec l’intercommunalité, créer un guichet d'accompagnement pour aider durablement les commerces et les entreprises locales.

DÈS DEMAIN, CONSTRUISONS L'AVENIR À LONG TERME

Au-delà de l’urgence immédiate, la situation actuelle exige également un souffle nouveau et une vraie vision pour Crest. Nous proposons certaines mesures de bon sens :

- Faire baisser la facture d'énergie des ménages les plus défavorisés en profitant des financements extérieurs à notre disposition (ex : Plateforme Energie Biovallée : grâce à la candidature TIGA, plus de 1,2 M€ supplémentaires ont été obtenus pour les rénovations thermiques des habitations : n’attendons pas pour en faire bénéficier nos habitants.)

- Re-municipaliser à terme la gestion de l'eau et de l'énergie. L’effet sera double : diminution des coûts de gestion et donc des tarifs. En nous laissant libres de décider d'une grille de tarifs progressifs, pour, par exemple, favoriser les foyers ayant une faible consommation, en proposant la gratuité ou un coût plus faible pour les premiers litres d'eau et kWh d'électricité.

- Valoriser le centre-ville en sollicitant auprès des bailleurs publics les fonds nécessaires pour un réaménagement qui permettra, entre autres, de rendre le coeur de ville plus attractif, de développer les mobilités douces et de stimuler l'activité économique de nos commerçants et artisans.

Grâce à des mesures d’urgence et une projection intelligente dans l’avenir, c’est très rapidement que les Crestois pourront bénéficier de résultats concrets. Et ceci sans mettre en danger l'équilibre budgétaire de la ville, via une solidarité renforcée.

Depuis les résultats du premier tour, nous travaillons avec la liste Réinventons Crest pour répondre ensemble, dès le lendemain du 2ème tour, à cette soif de renouveau !

Ensemble pour Crest

Publié dans Le Crestois du vendredi 29 mai 2020