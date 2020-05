Agricourt «dans une mauvaise passe »

Entretien avec Florent Dalmasso, directeur de l'association eurroise.

Basée à Eurre, l'association Agricourt peine à se relever de la crise liée au Covid-19. Créée en 2011, la structure livrait jusqu'à maintenant des cantines scolaires en Drôme et en Ardèche en produits bio et locaux. Elle offre des débouchés a environ 150 producteurs locaux et emploie 5 salariés. Entretien avec Florent Dalmasso, directeur de l'association.

Publié dans Le Crestois du 29 mai