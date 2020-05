Municipales : les inconnues du second tour

Le deuxième tour des élections municipales devrait avoir lieu le 28 juin. Dans la vallée, quelques communes seulement sont concernées.

Après deux mois d'attente, le gouvernement a finalement décidé d'organiser le second tour des élections municipales le dimanche 28 juin. On devrait donc, dans un mois, sortir du flou institutionnel dans lequel le report du scrutin municipal a plongé le pays et, avec lui, la vallée de la Drôme. À moins bien sûr que, d'ici là, le Covid-19 ne revienne perturber une élection qui ne ressemble décidément à aucune autre...

Publié le vendredi 29 mai