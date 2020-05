Pas de soucis avec les animaux du refuge Saint Roch

Le Refuge Saint Roch est situé au bord du Rhône, à Valence. C’est le plus proche refuge de notre bassin de vie.

Cette pandémie n’a pas augmenté le nombre de réfugiés mais a laissé les administrateurs dans l’angoisse des maltraitances. Pierre-Henri Aupecle est le directeur du refuge, attaché à ses animaux comme à une bouée. Il est satisfait du nombre stable d’accueil, mais pose la question des enquêtes de maltraitance et des visites post-adoption.

A L’INVERSE DES TENDANCES NATIONALES

Pendant ces deux mois, les activités des bénévoles et des salariés ont été en pause et rien ne s’est fait comme d’habitude. La vigilance a été le maître mot, avec peu de personnes présentes sur le site, peu de visites et peu d’animaux récupérés...

Article publié dans Le Crestois du 22 mai 2020