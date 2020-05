Chronique de l'oiseau : le couscous

Chaque semaine, Thierry Chalancon, le chef du restaurant l'Oiseau sur sa Branche à Saoû, partage avec nous dans une courte vidéo ses secrets de cuisine.

L’oiseau sur sa Branche, à Saoû, comme tous les restaurants de France, a dû fermer ses portes dès le début du confinement. Thierry Chalancon, son chef, s’est demandé comment occuper tout ce temps libre, confiné chez lui. Ainsi est née une chronique quotidienne, filmée avec son téléphone et mise en ligne sur sa page Facebook.

Sept semaines plus tard, le gouvernement annonce le déconfinement partiel et Thierry décide donc d’arrêter son exercice quotidien. Sauf qu’il y a pris goût, le bougre ! Il a alors l’idée de proposer au Crestois de poursuivre l’expérience, mais cette fois à un rythme hebdomadaire. Vous retrouverez donc chaque mardi, en accès libre sur le site le-crestois.fr à la rubrique Mag, une nouvelle chronique vidéo où le restaurateur vous racontera une recette et/ou vous livrera quelques secrets du chef.

Pour sa première chronique, à regarder ci-dessous, il a choisi de nous parler... du couscous ! C’est l'un des plats les plus emblématiques des cuisines berbères, juive, africaine et méditerranéenne. Le plat de base consiste en l'association du couscous (semoule), d’un ragoût de légumes et d'un apport protéinique (viande, poisson ou pois chiches). Ce sont les Pieds-noirs qui ont contribué à intégrer ce plat à la cuisine française au moment de l'indépendance de l'Algérie et de l'exode de 1962, jusqu'à en faire à ce jour le troisième plat préféré des Français !

Rendez-vous donc ici pour découvrir chaque semaine une nouvelle recette !

L’Oiseau sur sa Branche n’a toujours pas réouvert au public mais vous propose des menus à emporter que vous pouvez consulter sur le site http://saou-restaurant.fr . Bon appétit !

Publié le mardi 19 mai 2020