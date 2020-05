Pour que vive Le Crestois, abonnez-vous !

Pour affronter les temps difficiles qui s'annoncent, Le Crestois a besoin de votre soutien.

Vous avez retrouvé Le Crestois dans vos boîtes aux lettres ou chez vos marchands de journaux. Depuis bientôt huit semaines, contraints par les mesures de confinement, nous avons suspendu notre publication papier et décidé de mettre l'ensemble de nos articles en accès libre sur notre site Internet. Face à l'ampleur de la crise que nous traversons, nous avons souhaité en priorité assurer notre mission d'information locale, quoi qu'il nous en coûte.

Vous avez été très nombreux à consulter notre site pendant cette période longue et incertaine. Jamais, depuis son lancement, le site du Crestois n'avait enregistré telle fréquentation, avec cinq fois plus de visiteurs qu'en temps normal ! Une affluence qui, d'une part, nous a encouragés à poursuivre notre travail d'information et, de l'autre, nous a confirmés qu'en cette période de crise, les habitants de la vallée étaient à la recherche d'informations fiables et de qualité sur la vie locale.

Depuis le lundi 11 mai, les mesures de confinement sont en partie levées dans notre département. Ce vendredi 15 mai, nous réimprimons Le Crestois. À partir de cette date, il ne nous sera plus possible de maintenir l'offre gratuite mise en place exceptionnellement. Nous devons relancer notre activité commerciale pour espérer survivre. Car, si l'existence d'un journal local et indépendant comme Le Crestois n'a pas de prix, sa fabrication a en revanche un coût.

Pour affronter les temps difficiles qui s'annoncent, Le Crestois a besoin de votre soutien. Nous avons décidé d'enrichir notre offre d'abonnement pour proposer à chacun la formule qui lui conviendra le mieux, en fonction aussi de son budget. Hasard du calendrier, Le Crestois célèbre ce mois-ci son 120e anniversaire. Pour que cette longue histoire continue, abonnez-vous !

