Déconfinement : la réaction de Célia de Lavergne

Célia de Lavergne, députée de la Drôme, a pris connaissance des annonces faites ce jour par le Premier ministre et les membres du Gouvernement sur le déconfinement.

« Je me réjouis que la situation sanitaire du Pays nous permette d’envisager le lancement effectif du déconfinement le 11 mai comme annoncé ».

Pour la députée, la classification de la Drôme en vert sur la carte est une bonne nouvelle qui reste fragile : « Bonne car elle va nous permettre d’engager le déconfinement sereinement, et en nous sachant outillés pour contenir la propagation du virus, mais fragile car nous pouvons encore rebasculer vers le rouge. Cela dépendra de notre capacité collective à respecter vigoureusement les gestes barrières et les mesures sanitaires. »

Cette classification en vert est de bon augure « pour le retour progressif au collège à partir du 18 mai, mais aussi pour préparer la prochaine étape du 2 juin, en préparant activement une possible réouverture des cafés, bars et restaurants. Nous sommes tous acteurs de cette perspective en apprenant à vivre avec le virus et en nous en protégeant ! », précise Célia de Lavergne.

Sur le cas précis de la réouverture des écoles, Célia de Lavergne souhaite particulièrement féliciter et remercier les maires, directeurs d’école, enseignants, personnels des établissements et parents d’élèves pour leur implication dans la préparation de cette réouverture. « Les classes vont rouvrir progressivement et avec toutes les précautions sanitaires indispensables, sur la base du volontariat. Dans une grande majorité des communes, les équipes pédagogiques, les élus et les familles ont mené un travail exceptionnel d’adaptation et d’organisation pour permettre une réouverture ajustée à chaque situation communale. Je les en remercie sincèrement. Merci à eux d’avoir su concilier les impératifs pédagogiques, sanitaires et sociaux pour que les enfants reprennent le chemin de l’école. » Pour la députée, il ne fait pas de doute que la même implication sera appliquée à la réouverture des collèges à l’horizon de la semaine du 18 mai.

Enfin, la reprise de la plupart des secteurs d’activité s’amorce « avec un accompagnement sectoriel du ministère du Travail qui fournit des guides pour permettre aux commerces de rouvrir tout en protégeant les clients et salariés », ainsi qu’un accompagnement économique et social, dans le prolongement des mesures d’urgence mises en place durant le confinement. « Pour les secteurs encore à l’arrêt, comme pour ceux qui reprennent progressivement, nous serons à leurs côtés tant que la crise ne sera pas clairement derrière nous » ajoute Célia de Lavergne.

« Ces annonces en deux temps sur la stratégie de déconfinement avaient pour objectif de permettre au terrain d’appréhender les mesures : les élus locaux ont fait preuve d’un sens aigu de la responsabilité qui les caractérise, pour s’adapter rapidement, faire un formidable travail de préparation et permettre les remontées sur les inadéquations des mesures nationales au niveau local. L’heure n’est pas à la polémique et chacun a su agir dans un esprit de coopération, dans un seul but : réussir le déconfinement », conclut Célia de Lavergne.

Communiqué reçu le 8 mai 2020