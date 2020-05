Nous avons appris avec une immense tristesse le décès de Gaston Emery, natif de l’Escoulin, dans les hauteurs de la Gervanne. Il était une mémoire vivante de cette région en ayant vécu des épisodes pénibles.

En effet, la ferme où il vivait, enfant, jouxtait celle de la famille Lantheaume où était installée le quartier général de la Résistance, commandé par le commandant Legrand (de son vrai nom de Lassus Saint Génies). Suzanne, la soeur, de Gaston Emery, fut une estafette de la Résistance courageuse. C’est elle qui, au moment de la débâcle du Vercors, amena à un poste émetteur de l’autre côté de la Drôme, le message « Situation désespérée. Demandons renforts immédiats ». Elle fut arrêtée par les Allemands lors d’un contrôle à Blacons.

L’officier ne comprenait rien à ce qu’elle racontait car il parlait mal le français. On fit donc venir de chez Latune un ouvrier alsacien qui servit de traducteur et qui, comprenant parfaitement le mauvais pas dans lequel s’était mise la jeune fille, inventa une histoire pour qu’on la laisse passer. C’est dans la chambre de Gaston Emery que les dirigeants de la Résistance suivaient parfois une messe que le jeune garçon servait. Il eut à assister, caché dans la forêt, à l’incendie de son village par les Allemands. Son père, maire du pays, voulait aller se livrer mais les deux enfants, se suspendant à ses bras l’en empêchèrent .

Connaissant parfaitement l’histoire régionale, il avait livré à La Gazette de la Gervanne des dizaines de récits chaleureux de la vie dans notre région qu’il a fini par réunir dans un petit livre "Les contes du Maillet".

Gaston Emery avait la passion de l’aviation. Il avait passé son brevet de pilotage à l’âge de 70 ans. Il nourrissait un très grand intérêt pour Jérôme Cavalli, un des pionniers de l’aviation dans les années vingt du siècle passé et, en particulier, de haute voltige. C’est à l'acharnement des années durant de Gaston Emery que l’on doit le baptême d’un col en l’hommage du pilote : le col Jérôme Cavalli qui se trouve sur la commune de Gigors.

Gaston Emery vivait depuis longtemps à Bourg les Valence. A l’annonce de sa mort des hommages ont plu.

Publié le 4 mai 2020

Hommage du maire de Bourg-lès-Valence :

« Je garderai de lui le souvenir d’un homme généreux, rempli de bonne humeur et de bonté. Gaston était un amoureux de son Vercors dans lequel il a grandi. Fanatique d’aviation, il était aussi l’un des fervents de la mémoire de Jérôme Cavalli, pilote entre deux-guerres. En 2006, Gaston recevait le trophée du Devoir de Mémoire pour l’ardeur qu'il déployait afin de mieux faire connaître ce pilote drômois de voltige.

L’ami "Gastounet" nous faisait partager ses affections et ses sentiments. Il avait toujours les bons mots pour nous rassurer et nous encourager à tout instant. Je n’oublierai pas son engagement fidèle et sincère à mes côtés depuis mes tout débuts en politique.

Gaston est parti sous d’autres cieux mais il sera toujours présent dans nos mémoires et dans nos cœurs. Je pense très fort à ses proches et à toutes celles et tous ceux qui l’ont côtoyé.

Au regard de la situation actuelle, les obsèques de Gaston Emery auront lieu en toute intimité. Une cérémonie en sa mémoire sera organisée à la rentrée, si tant est la crise sanitaire soit derrière nous. Avec ma sincère amitié. »

Marlène MOURIER

Maire de Bourg-lès-Valence