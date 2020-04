Nous avons appris la disparition d’Alain Aubry. Militant écologiste et partisan de la démocratie participative, cet habitant d’Espenel nous avait fait parvenir un texte, en décembre dernier, à l’occasion du festival Commun.e Vallée. À relire ici.

Alain Aubry nous a quitté le dimanche 28 mars, « après presque deux ans de "batailles", "négociations", "acceptations" du cancer qui s'était déployé en lui », a expliqué sa compagne sur les réseaux sociaux. Écologiste convaincu, partisan déterminé de la démocratie participative, Alain Aubry fut aussi un conseiller discret de nombreuses listes citoyennes dans la vallée, lors de la campagne pour les dernières élections municipales. Artisan de la "convergence des luttes" et du rassemblement des mouvements citoyens, en particulier dans la vallée de la Drôme, il fut notamment très actif dans l'organisation du festival Commun.e Vallée, qui réunit à Aouste-sur-Sye des dizaines d’associations et de collectifs locaux, au mois de décembre dernier.

Vous trouverez ci-dessous le discours d’ouverture de ce festival. Écrit collectivement, ce texte fut très largement inspiré par Alain Aubry. Un appel au rassemblement qui prend un sens tout particulier en ces temps bouleversés par la pandémie.





QUI SOMMES-NOUS ?

« Des gens qui vont dans le même sens mais qui se connaissent peu ou pas, se rencontrent parfois et agissent souvent chacune et chacun surtout dans leur sphère directe. Des gens qui sont attachés à cette vallée, à cette rivière qui la traverse, aux arbres qui recouvrent les montagnes qui nous entourent, aux friches... à nos villes et villages … et aux trains, à la Poste et aux services publics.

Des gens qui aiment la vie sur ce territoire et qui sont déjà actifs dans la transition sociale, la transition démocratique et la transition écologique, au local comme au global. Des gens qui vivent pour que vivent les valeurs humanistes. Des gens qui ont conscience que la situation est grave et que l'intérêt général et l'intérêt de chacun sont en danger et à redéfinir. Des gens qui se préoccupent de ce qui nous est commun, nos communs.

Des gens qui cultivent leurs jardins et qui sont prêts à mutualiser leurs compétences et leurs forces pour, dans la rue comme dans les conseils municipaux, sauver le vivant. Des gens engagés dans Curieuses Démocraties, les listes participatives, l'Association Truc, Les Gilets Jaunes, Diois en commun, Extinction Rebellion, Voies Libres Drôme, l'Epicerie Gervanne-Sye, La cantine Populaire, les Insoumis, La Parallèle, Territoire apprenant, l'Epicerie Géniale, Le Travail Qui Relie, l'Hydre, Les Coquelicots, et bien d'autres...

Quels sont nos objectifs ?

Dans l'entre-soi des organisations alternatives ou de transition, il est facilement tentant de penser que l'on détient la meilleure proposition, voire même la seule, qui puisse réellement sauver notre Monde. Ce n'est pas sérieux !

La situation est grave !

Il est temps de regarder nos différences comme des richesses et surtout d'apprendre à faire avec.

Il est temps de dépasser nos intérêts individuels, de lâcher nos préférences pour avancer ensemble.

Il est temps d'additionner nos forces pour le bien commun.

Alors ?

Cet événement est là pour : se rencontrer, se renifler, se découvrir, se connaître, se reconnaître, se parler, éplucher des patates ensemble, co-organiser ce weekend, boire une bière et danser... Et plus, si l'envie est là.

Une envie déjà clairement affichée, c'est le thème central de cet événement, c'est la question du Forum Ouvert, l'envie de questionner notre capacité à faire ensemble pour être plus efficace.

Alors ? Renforcer nos liens pour renforcer nos actions ... est-ce que ça vous branche ? »





UN PASSAGE SUR RADIO SAINT-FERRÉOL EN FÉVRIER DERNIER

Le 4 février dernier, Alain Aubry était l'invité du Grand Magazine des Municipales, une émission organisée par Radio Saint Ferréol en partenariat avec le journal en ligne Le Bec et le Crestois. Vous retrouverez ici cette émission, où vous pourrez réentendre la voix d'Alain Aubry, sur le thème de la démocratie participative.

Ci-dessous, l'annonce du décès d'Alain Aubry par sa compagne, publiée mardi 28 avril sur le réseau social Facebook.

Nous présentons également toutes nos condoléances à la famille et aux proches d'Alain Aubry.