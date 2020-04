Tribune. Pendant le confinement, Ensemble pour Crest continue à prendre soin de la ville, pour aujourd’hui comme pour demain.

1. TOUJOURS AU TRAVAIL

Après le score remarquable de notre liste (35% aux dernières élections municipales), les membres d'Ensemble Pour Crest ont été contraints, comme chacun, à se retrancher dans leur domicile respectif.

Mais la dynamique du mouvement ne s'est pas éteinte pour autant.

Nous avons repris nos travaux et les réunions en visioconférence. Nos groupes de travail thématiques (solidarités, dynamisme économique, culture, transition écologique, etc) se penchent à nouveau sur notre projet municipal et intercommunal, en intégrant les questionnements soulevés par la crise sanitaire et en évaluant ses conséquences présentes et futures pour les habitants, les associations, les entreprises.

Et chaque habitant de la ville est toujours bienvenu dans notre dynamique puisqu'Ensemble pour Crest continue à travailler selon ses trois piliers fondamentaux : mettre en œuvre concrètement la transition écologique, encourager l’entraide entre les habitants et la coopération avec le reste de la vallée, et développer une véritable participation citoyenne.

2. ENSEMBLE POUR CREST FACE A LA CRISE

Une des valeurs fondamentales du groupe est la solidarité. Ensemble pour Crest prend donc sa place dans ce contexte sanitaire particulier où les inégalités s'accroissent. Ainsi, le groupe relaie - sur son site, sa page Facebook, sa lettre hebdomadaire ou sur la vitrine de son local rue de la République toutes les informations de soutien aux populations qu’elle collecte et reçoit (soutien aux plus démunis, soutien aux familles, aux producteurs locaux, aux commerces et entreprises…).

Ensemble pour Crest n'est pas (encore) un acteur municipal et n'a pas vocation à se substituer aux actions de la mairie ou aux associations compétentes en matière de solidarité.

Pour autant, beaucoup de nos membres sont engagés à titre individuel pour le mieux vivre ensemble et nombre d'initiatives de lien social et de solidarité sont mises en oeuvre par des personnes liées à Ensemble pour Crest.

3. AU RDV POUR LES PROCHAINES ELECTIONS

La crise sanitaire mondiale bouscule nos certitudes, nos modes de vie et le système économique comme jamais.

Le projet d'Ensemble pour Crest repose déjà sur une volonté de mieux vivre et de relever avec sérieux les défis de l’avenir, qui sont maintenant des défis du présent, en accompagnant une évolution de notre société : réinsérer l'être humain dans son environnement grâce au respect de la nature, relocaliser l’agriculture et l’économie en privilégiant les circuits courts, faire une réelle transition écologique et sociale, protéger l'eau et la nature comme nos biens communs, remettre la démocratie aux mains de chaque citoyen qui veut s'engager... Généraliser cette démarche dans la vallée de la Drôme et partout en France apporterait de la résilience, c’est-à-dire une capacité à mieux encaisser les chocs comme celui que nous vivons actuellement.

C'est pourquoi Ensemble pour Crest continue à travailler sur la transformation de la ville de Crest et sera au rendez-vous du prochain scrutin municipal.

Ensemble pour Crest

Publié le lundi 27 avril