"Les coursiers solidaires" ouvrent une antenne dans la vallée

Face au confinement et à l’état d’urgence du COVID-19, un regroupement de coursiers bénévoles à vélo voit le jour. Ils livrent courses et médicaments aux personnes âgées, seules ou en difficulté.

Les coursiers solidaires ont vu le jour à Annecy il y a un mois de cela. Depuis, des nouveaux coursiers rejoignent le mouvement un peu partout en France (Montpellier, Bordeaux, Lyon, Vaucluse...). Toutes ces antennes locales ce sont regroupées sous une identité nationale : "Les coursiers solidaires à Vélo" comptabilisant 962 coursiers au 21 avril 2020.

Chaque "antenne locale" est répertoriée sur une carte nationale interactive*. Ensuite chaque antenne locale dispose de sa propre carte interactive*, avec la position et les coordonnées de tous les coursiers bénévoles de son secteur. Ainsi, les personnes ayant besoin de nos services peuvent trouver le coursier le plus proche de chez eux et ses coordonnées.

Les livraisons sont gratuites et effectuées à vélo. Sacoches, remorques ou sac à dos, tous les moyens sont bons pour les coursiers pour approvisionner les personnes dans le besoin.

Les coursiers solidaires de la vallée de la Drôme proposent actuellement leurs services de Crest jusqu’à Saillans, mais espèrent bien recruter de nouveaux coursiers bénévoles pour étendre leur champ d’action de Livron jusqu’à Die !

Infos pratiques :

Nom : Les coursiers solidaires vallée de la Drôme

Contact : Simon GONIN 06 67 56 97 25 ou par mail Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Facebook : https://www.facebook.com/lescoursierssolidairesvalleedeladrome/

Carte interactive nationale : cliquez ici

Carte interactive vallée de la Drôme : cliquez ici

Communiqué de presse reçu le 26 avril 2020