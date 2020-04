Le Rotary Club Crest Vallée de la Drôme se mobilise

Malgré les annulations de nombreuses actions initialement prévues, les membres du Rotary Club de Crest sont actifs.

Comme de nombreux événements, les actions proposées par le Club service Rotary Crest Vallée de la Drôme ont été annulées en mars et avril. Ce sera aussi le cas des événements de mai et juin. Pour autant, les membres ont achevé une action forte avec d’autres clubs de notre district.

Ainsi les membres du Rotary club de Crest Vallée de la Drôme ont participé à l’opération « Baby Car » qui a eu pour but la remise de 22 voiturettes électriques et connectées pour jeunes enfants et 31 casques virtuels pour adolescents, aux services de Pédiatrie et Cancérologie de 17 hôpitaux et cliniques du District dont dépend le Rotary club Crest Vallée de la Drôme, pour un montant de 21 620 €.

Malgré les annulations de la Dictée du Rotary, du Repas solidaire, des trois jours de lutte contre la Polio, les Rotariens se mobilisent pour la lutte contre le COVID 19.

Ils se réunissent hebdomadairement par vidéo conférence et ont octroyé différentes aides :

1 000 € à l’HEPAD du Centre Hospitalier de Die, pour l’acquisition de tablettes et portables.

1 000 € au Centre Hospitalier de Crest pour les aides-soignants.

Des chocolats pour remercier les personnels actifs de l’ADMR « le Vellan à Mirabel et Blacons » et celle de « Divajeu »

Le club crestois participe à l’action initiée par son district, qui a permis l’acquisition de cinq lits médicalisés pour le CHU de Grenoble, les hôpitaux d’Annecy, Chambéry et Valence.

Pour soutenir toujours plus les actions locales, le Rotary club de Crest Vallée de la Drôme a également initié une cagnotte en ligne sur Hello-Asso afin de solliciter des donateurs extérieurs au club.

Pour ne pas pénaliser les associations récipiendaires des bénéficies de la vente d’huîtres au moment des fêtes de fin d’année, le Rotary club de Crest Vallée de la Drôme vient de remettre 1 000 € à la Croix Rouge de Die, 1 000 € A l’USC (Union Sportive Crestoise) 500 € au CCAS de Crest et 700 € à la MFR de Divajeu .

Cela grâce à la générosité et au soutien de tous.

Les Rotariens réfléchissent à la réalisation d’autres actions en cette période de crise sanitaire.

Publié le 14 avril 2020