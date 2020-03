Le Crestois a besoin de votre soutien

Chères lectrices, chers lecteurs, chers amis et amies, la crise liée au coronavirus compromet très sérieusement l'ensemble de nos activités.

Nous ne sommes aujourd'hui plus en mesure d'imprimer notre journal. Nos activités d'impression sont également à l'arrêt. Mais rassurez-vous, Le Crestois n'a pas dit son dernier mot. Nous avons la ferme intention, aujourd'hui plus que jamais, de défendre le droit de savoir des habitants de la vallée. Savoir comment la crise sanitaire va évoluer dans notre territoire. Comment la crise économique qui s'amorce va être surmontée dans notre bassin crestois. Comment, aussi, la vie va continuer, la solidarité se mettre en œuvre, et les hommes et les femmes inventer chaque jour le monde de demain.

C'est pourquoi, dès le vendredi 20 mars, nous avons décidé de mettre l'ensemble de nos contenus en accès libre et gratuit sur notre site internet. La situation l'exige. Il s'agit pour nous de faire don de notre travail pour l'intérêt commun... au moins pour les premiers temps de cette crise.

Année après année, nous n'avons cessé de vous répéter qu'une information indépendante n'avait pas de prix, mais qu'elle avait un coût. Derrière un journal comme le nôtre travaillent des hommes et des femmes, qui œuvrent pour produire l'information que vous retrouvez chaque vendredi dans nos colonnes. Derrière le journal, il y a aussi des bénévoles, que nous remercions chaleureusement. Ils nous offrent chaque semaine des comptes-rendus fidèles de la vie fourmillante de notre vallée. Sans oublier les citoyennes et citoyens qui, chaque semaine, nous envoient leurs réflexions, leurs états d'âme ou leurs coups de gueule... Autant de tribunes que nous sommes heureux de publier au fil des pages de notre journal.

À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Pour que cette aventure plus que centenaire se poursuive, nous avons besoin de votre soutien. C'est pourquoi nous avons décidé de créer cette "tirelire". Nous savons bien qu'à elle seule, elle ne suffira pas à sauver Le Crestois. Mais dans l'immédiat, c'est une solution simple pour parer au plus urgent.

Votre soutien, qu'il soit petit ou grand, nous donnera dans tous les cas la force de persister dans cette crise qui menace radicalement notre existence. Quoi qu'il en soit, vous pouvez compter sur nous pour vous informer dans les semaines difficiles qui arrivent.

L'équipe du Crestois

Pour participer à la "tirelire", cliquez ici