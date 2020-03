Votre vie en confinement

Comment ça se passe chez vous ? Envoyez-nous vos photos rigolotes et montrez-nous qu'il y a aussi des bons côtés à rester en famille à la maison !

Dans les prochains jours, vous pourriez nous envoyer des photos de votre quotidien (télétravail, devoir des enfants, chaises longues dans le jardin, soirée jeux de sociétés, jardinage, bricolage…). Une galerie photo pour faire en sorte de rendre le confinement moins angoissant et plus joyeux, en montrant que l'on vit tous les mêmes choses, chacun de notre côté.

Inutile de nous envoyer des dizaines de photos, une ou deux suffisent, les plus originales, drôles ou émouvantes. Bonne humeur et échange de bons plans pour occuper les enfants et les adultes, recettes de cuisines, conseils de films à revoir, les CD à écouter… Dans votre mail, vous pouvez, si vous le souhaitez, commenter les photos, en quelques lignes.

N'oubliez pas de rajouter "J'autorise le journal Le Crestois à publier ces photos sur son site internet et dans son édition papier". Sans cette mention, nous ne pourrions pas les publier. Leur publication en ligne s'achèvera le 1er mai. Nous élirons alors la photo préférée des membres de la rédaction du journal, et son auteur gagnera un abonnement numérique d'un an au journal.

Photos à envoyer à

Faites nous rire !

Photos : © Freepik et perso.