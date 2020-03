Chères lectrices, chers lecteurs,

Dans l'incertitude des semaines qui arrivent, malgré les difficultés, Le Crestois va continuer de vous informer...

Pour l'impression du journal papier, nous sommes actuellement confrontés à plusieurs problèmes :

Une pièce sur notre machine d'impression a malheureusement décidé de rendre l'âme vendredi dernier. À l'heure où j'écris ces lignes, elle est en cours de livraison…

Le papier du journal est fabriqué en Slovénie. Nous ne savons pas si celui-ci pourra traverser la frontière Italienne. Il nous reste encore de quoi faire 3 à 4 éditions…

Les consommables d'impression, plaques (fabriquées en Pologne), additifs (fabriqués en Allemagne), encres (fabriquées en Inde)… La simplicité d'un monde internationalisé ! Nous avons encore du stock mais pour 3 à 4 semaines également.

Les contraintes de personnel liées au confinement. Un journal, c'est de l'encre et du papier mais c'est surtout une équipe de femmes et d'hommes, qui me sont chers, qui permettent sa fabrication chaque semaine. Si, malgré les mesures mises en place, la propagation de l'épidémie s'accentue, je ne souhaite pas mettre en danger mon équipe et leurs proches.

C'est pourquoi, la parution papier du journal Le Crestois peut être amenée à être suspendue et basculée dans son intégralité vers notre site internet très rapidement.



L'information est un bien commun, essentiel à la bonne marche d'une nation, surtout dans des périodes comme celles-ci. La consultation de notre site internet sera donc intégralement gratuite. Les personnes abonnées à notre version papier et numérique verront la durée de leur abonnement prolongée.



N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail du journal (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. ) ou par téléphone : 04 75 25 00 82 (permanence du lundi au vendredi de 9h à midi).



Prenez soin de vous et de vos proches.



Soyons forts.



Jean-baptiste BOURDE

Rédacteur en chef du journal Le Crestois