"Comm’un renouveau", liste à Puy-St-Martin

Municipales : Erreur de photo dans notre dernière édition ! Nous présentons nos excuses à la liste "Comm’un renouveau" dont voici le texte accompagné de la bonne photo.

"Comme vous, nous sommes habitants de Puy-Saint-Martin et comme vous, nous en sommes les citoyens, sensibles à son avenir et son développement.

Comme vous, nous avons choisi d’y vivre, pour ce qu’il est : son cadre de vie, son environnement, sa convivialité et la qualité de vie qu’il nous offre. Comme vous, nous sommes soucieux d’assurer un développement harmonieux et maîtrisé de notre village, et c’est pour cela que nous avons décidé de nous engager et de présenter une liste citoyenne pour les prochaines élections municipales.

Notre volonté première est de vous associer, tout au long du mandat, à la réalisation des projets que vous aurez choisis."

